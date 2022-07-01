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Haberler Balıkesir Aydınlatma direğine çarptı kurtarılamadı

Aydınlatma direğine çarptı kurtarılamadı

1.7.2022

Aydınlatma direğine çarptı kurtarılamadı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde yaşayan ve bir tavuk çiftliğinde kalite kontrol görevlisi olarak çalışan motosiklet tutkunu Fatih Kangal, mesaisini bitirdikten sonra 16 AJF 668 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
ÇARPMANIN şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, yola savrulan Kangal ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kangal kurtarılamadı. Evlilik hazırlığı içinde olduğu öğrenilen Kangal'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

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