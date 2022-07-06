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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sokak ortasında korkunç olay! 'Kız meselesi' kanlı bitti

Balıkesir'de sokak ortasında korkunç olay! 'Kız meselesi' kanlı bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda aralarında husumet bulunan 3 gencin tartışması cinayetle sonuçlandı. Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken kaçan şüpheliler de kısa sürede yakalandı.

DHA

06.07.2022, 12:11

Balıkesir’de sokak ortasında korkunç olay! ’Kız meselesi’ kanlı bitti

Edremit ilçesinin turistik Akçay Sarıkız Mahallesi kordonunda, saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan Alim İçen, Alican K. ve arkadaşı Ö.F.S. (22) ile karşılaştı.

İddiaya göre, İçen ile kız meselesinden aralarında husumet bulunan Alican K. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Alican K., İçen'i karnından bıçakladı. Alican K. ve Ö.F.S., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Edremit'teki özel hastaneye kaldırılan İçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İçen'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Alican K. ve Ö.F.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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