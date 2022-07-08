‘Faruk tuttu, ben bıçakladım’

Balıkesir Edremit'te kız meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan genç, hastanede kurtarılamadı. Aralarında husumet bulunan 3 genç, Sarıkız Mahallesi Meydanı'nda karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın büyümesiyle bir anda bıçak çekildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN

Yaşanan kavgada Alican Karatay (18), Alim İçen'i (23) defalarca karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Edremit'te özel hastaneye kaldırılan İçen, kan kaybından can verdi. Olayın ardından kaçan Alican Karatay ve Ömer Faruk Soykan (22) polis tarafından yakalandı.

Karatay'ın ifadesinde, "Alim'in yanımda çalışan kadın personelimle el sıkıştığını gördüm. Kim olduğunu sordum. Eski arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Ardından Alim, biraz uzaklaştı. Biz peşinden gittik. Arkadaşm Ömer Faruk onu başından tuttu. Ben de karnına defalarca bıçak sapladım. Olaydan sonra taksiyle kaçarken yakalandık" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Alican Karatay'ın 11 suçtan, Ömer Faruk'un ise 8 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Alim İçen'in cenazesi önceki gün ikindi vakti Edremit Kızılkeçili Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

SERHAT ŞENKÖKCÜ