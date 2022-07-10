Örgütten ümidi kesip tek tek itirafçı oldular

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar yönetiminde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da 7 kentte yapılan ve 4 kişinin tutuklandığı FETÖ operasyonunda zanlılar itirafçı olmak için sıraya girerken, gözaltına alınan 17 kişi örgütün tüm iç yüzünü en ince ayrıntısına kadar anlattı. Örgüt üyelerinin, uyuyan hücre konumundaki 398 kişinin adını verdiği ortaya çıktı.



ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

Balıkesir, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da yakalanan 27 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 3'ü salıverildi, 24'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu kişilerden ise 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan biri aktif görevde olan komiser olmak üzere 17'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.



PARA İLE SUSTURUYORLAR

Polis itiraflarda bulunan 17 kişi, FETÖ'cülerin örgüt üyelerini "Sabredin, güzel günler gelecek" diye motive etmeye ve örgüt üyelerini sık sık para ile susturmaya çalıştığını söyledi. Uyuyan hücre konumundaki 398 kişinin adını veren örgüt üyeleri, FETÖ'nün maddi yapılanmasından mahalle yapılanmasına kadar yeniden nasıl hareket içinde olduğunu anlatarak, örgütün yapısal işleyişleri hakkında detaylı bilgi verdi.



Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar

'MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüğü olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışma kapsamında, örgüt ile iltisakları bulunan, aralarında örgüt abiliği, ablalığı ve Körfez Bölge ablası gibi kriterleri bulunan FETÖ üyelerini titiz bir çalışma sonrası deşifre ettik ve gözaltına alarak yakaladık. Ancak hepsi adeta itirafçı olmak için yarıştılar. Hepsi önemli isimler ve bilgiler verdi. Bu bilgiler ışığında sonuna kadar hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.



"BYLOCK'U KIZ TAVLAMAK İÇİN KURDUM"

Aynı zamanda şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen zanlılardan birinin ifadesi polisi güldürdü. Örgütle iç içe bulunan zanlılardan birinin bu haberleşme ağını kız tavlamak için kurduğunu söylemesi polisi bile şaşırttı.



FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER