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Haberler Balıkesir Otomobil ormanlık alanda alev alev yandı

Otomobil ormanlık alanda alev alev yandı

10.7.2022

Otomobil ormanlık alanda alev alev yandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Madra Dağı eteklerinde seyir halinde ilerleyen araç yandı. Ayrancı Mevkii- Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 35 KPS 56 plakalı otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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