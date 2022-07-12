Kanseri 2 kez yenen Cemre üçüncüde kurtulamadı

BALIKESİR'DE Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan genç kadın, bu kez hastalığa yenik düştü. Balıkesirli ünlü doktor Yücel Uçaryılmaz ile öğretmen Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin (27), Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı alan Cemre kanseri yendi. Hem sağlığına kavuşan hem de okulunu onur derecesiyle bitiren Cemre'nin hastalığı ikinci kez nüksetti.



HASTALARA UMUT OLACAKTI

KOÇ Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. 'Bir Genetikçinin Dünyası' adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Cemre, iki kez kanserin üstesinden geldi. Ancak üçüncü kez kansere yakalanan Cemre, bu kez hayata tutunamadı.



■ SERHAT ŞENKÖKÇÜ

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