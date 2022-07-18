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Haberler Balıkesir Balıkesir'de insanlık yok dedirten olay: Metrelerce sürükledikten sonra kaçtı!

Balıkesir'de insanlık yok dedirten olay: Metrelerce sürükledikten sonra kaçtı!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fevzi Tenek'e önce E. D. yönetimindeki ticari taksi çarptı. Hemen ardından İ.G. hakimiyetindeki otomobil de talihsiz yayaya çarpıp metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kontrolde Tenek'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İHA

18.07.2022, 09:35

Balıkesir’de insanlık yok dedirten olay: Metrelerce sürükledikten sonra kaçtı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir - Çanakkale Karayolu Akçay Mahallesi girişinde meydana gelen kazada; E D., yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. Arkadan gelen İ. G.'nin kullandığı 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarpıp metrelerce sürükledi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan İ. G., polisin yaptığı araştırma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tenek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tenek'in cenazesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Tenek'e çarpan ticari taksi sürücüsü E. D.'nin ifadesinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını ve önünde seyreden dolmuşun manevra yapması sonucu bir kişinin aniden önüne çıktığını ve çarptıktan sonra ileride durduğunu söylediği öğrenildi. E. D. daha sonra arkasından gelen bir başka aracın çarptığı şahsı altına alarak sürüklediğini ileri sürdü.

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