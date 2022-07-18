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Haberler Balıkesir Balıkesir'deki yasağı Vali duyurdu

Balıkesir'deki yasağı Vali duyurdu

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vali Hasan Şıldak, yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını duyurdu

18.07.2022, 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 19:26

Balıkesir’deki yasağı Vali duyurdu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini, rüzgarın kuvvetli etki göstereceğini ve bu durumun orman yangını riskini artıracağını belirtti.

Şıldak, bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını kaydetti.

Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına da giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanacağını ifade eden Vali Şıldak, bu alanlarda ateşsiz piknik yapılabileceğini bildirdi.

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