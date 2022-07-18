Rezaletin yeni görüntüleri! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can konserinde olay çıkarmıştı

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde çağırdığı zabıta memurlarıyla birlikte konser ekibiyle tartışan Başkan Arslan kendisini sakinleştirmeye çalışan jandarmayı tartaklayıp konser görevlilerini saldırdığı görülüyor. Seyircilerin tepki göstermesi ve yuhlaması üzerine konser alanını terk etmek zorunda kalan Başkan Arslan'ın öfkesi dinmek bilmiyor.

Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda yaz turnesi kapsamında Sibel Can konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, kalabalığı coştururken tatsız bir olay yaşandı.

Belediyenin her hangi bir dahili ve katkısı olmamasına rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can'a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.

Konserin devam ettiği anda gelen bu talep görevliler tarafından reddedilince Başkan Selman Hasan Arslan, bir anda sinirlendi konser ekibiyle tartışıp belediye zabıtalarını çağırdı.

BAŞKANI SEYİRCİLER YUHALADI

Yeni görüntülerde ise adeta çılgına dönen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'ı sakinleştirmek mümkün olmuyor. Sahne kenarında olaya müdahale eden jandarma ekipleriyle tartışan Başkan, sahneden kendisini uyaran konserin devam ettiğini anlatmaya çalışan görevliye de saldırıyor.

Bir jandarmayı yakasından tutarak sallayan ve sahne görevlisine saldıran Başkan Arslan'a seyirciler sessiz kalmıyor. Konserin devam etmesini isteyen seyirciler Başkan Arslan'ı yuhalarken bir kişinin "Belediye Başkanı o" demesi ise dikkat çekiyor.

Seyircilerin tepkisinin artması üzerine Başkan Arslan konser salonunu terk etmek zorunda kalıyor. Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

Alkollü CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan konserde ortalığı birbirine kattı! Sibel Can sahneyi terk etti