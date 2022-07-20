  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Balıkesir'de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, 3 arkadaşın içinde bulunduğu fiber tekne arızalandı. Sürüklenmeye başlayan teknedeki S.Y., panik içinde telefonuna sarılarak yardım istedi. Telaşla yardıma koşan bir şahıs, teknedeki 3 kişiden sadece birine ulaşabildi.

İHA

20.07.2022, 14:14

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Balıkesir’de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Olay, dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi.

Balıkesir’de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

S.Y., H.H.I. ve D.O. isimli kişiler, dıştan takma motorlu ufak fiber tekne ile Akçay 2'nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı.

Balıkesir’de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arıza yaparak sürüklenmeye başladı.

Balıkesir’de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Panikten ne yapacağını şaşıran şaşıran S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi

Balıkesir’de batan tekneden sadece 1 kişi kurtulabildi!

Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi. Sahil güvenlik ve dalış timleri ihbar üzerine olay yerine giderek arama çalışmalarını başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA