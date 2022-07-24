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Haberler Balıkesir Kazdağları'nda faciadan dönüldü! Zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kazdağları'nda faciadan dönüldü! Zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nın eteklerindeki zeytin bahçesinde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

AA

24.07.2022, 11:53

Kazdağları’nda faciadan dönüldü! Zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çamcı ve Hacıarslanlar mahalleleri arasındaki zeytin bahçesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 2, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği de bir itfaiye aracı ile müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan örtü yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, zeytinliğin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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