Türkiye’den olduğuna inanamayacağınız görüntüler: En karanlık bölgeden ilkler

DOĞASEVERLERİ VE BİLİM MERAKLILARINI BULUŞTURACAK

Doğal şehir Sındırgı'da herkese göre bir etkinlik yer aldığını, eşsiz doğanın farklı etkinliklere elverişli olduğunu ve bu güzellikleri de ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Gökyüzünün görsel şölenine Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova Yaylasında muhteşem bir şenlikle eşlik edeceğiz. Sındırgımızda ilk kez gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Şenliği doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak. Çocuklarımız ve yetişkinler için Prof. Dr. Ethem Derman'ın yanı sıra, gökyüzü bilimcileri, profesörler tarafından uzay ve gökyüzü eğitimleri verilecek, ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Yöresel etkinliklerle doğada kamp kuracak ziyaretçiler de muhteşem bir dört gün geçirecek. Gelin gökyüzünün görsel şovunu birlikte izleyelim. 28-31 Temmuz Sındırgı'da gökyüzü zamanı" dedi.