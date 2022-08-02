Ayvalık’ın eğitimdeki başarı yükselişi sürüyor

LİSEYE Giriş Sınavları'nda (LGS) Balıkesir ikincisi Ayvalık'tan çıktı. Eğitimdeki başarı yükselişini sürdüren Ayvalık, LGS sınavlarında da farkını gösterdi, Balıkesir 2'ncisi ilçeden çıktı. Ayvalık il geneli ortalamasında 13. sıradan 6. sıraya yükseldi. Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Kerem Saray, Balıkesir 2'ncisi oldu. Saray, Ayvalık tarihinde bir ilke imza atarak, ilk kez Galatasaray Lisesi'ne kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy'dan Zafer Tunç Özkan da Balıkesir genelinde ilk 100'e girmeyi başararak il 87.'si oldu. Başarılı öğrenciler sevincini Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile paylaştı.

'TÜM ÖĞRENCİLER YERLEŞTİRİLECEK'

LGS'DE yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden erişime açıldı. Bakan Mahmut Özer, "Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti. Süreç sonunda tüm öğrenciler yerleştirilecek" dedi. Özer, dün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 5 Ağustos'a kadar yapılabileceğini kaydederek, sonuçların 8 Ağustos'ta açıklanacağını söyledi. Özer, "İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak" diye konuştu. SUAT SALGIN