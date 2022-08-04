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Haberler Balıkesir Balıkesir'de cehennem ateşi: 18 ton saman balyası cayır cayır yandı!

Balıkesir'de cehennem ateşi: 18 ton saman balyası cayır cayır yandı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Seyit B.'nin kullandığı 18 ton saman balyası yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

İHA

04.08.2022, 14:26

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyası yüklü tır alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, olay Bandırma Çanakkale yolu Bezirci Köyü Mevkiinde meydana geldi.

Balıkesir’de cehennem ateşi: 18 ton saman balyası cayır cayır yandı!

Seyit B.'nin kullandığı 10 Y 3221 kupa, 10 CDP 45 dorse plakalı tırda yüklü 18 ton saman balyası seyir halindeyken yanmaya başladı.

Balıkesir’de cehennem ateşi: 18 ton saman balyası cayır cayır yandı!

İhbar üzerine Edincik ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip olay yerine gitti. Kısa süre de kontrol altına alınan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Balıkesir’de cehennem ateşi: 18 ton saman balyası cayır cayır yandı!

Yangına Edincik İtfaiye ekiplerinden 1 araç 2 personel, Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinden 5 araç 11 personel ve ayrıca Bandırma Belediyesinden 1 iş makinesi ile müdahale edildiği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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