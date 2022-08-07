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Haberler Balıkesir Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşayan bir kişi, iki gün önce mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine giderek kavga etti. Yanındaki tabancayla önce eşini öldürdü, sonra da kendisine ateş etti.

DHA

07.08.2022, 17:19

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldüren Dursun Özdemir (57) aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Özdemir, 5 Ağustos'ta mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti, ikili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdü ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir'in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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