15 kişi hayatını kaybetmişti...Ölenler suçlu ilan edildi!

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından Bilge Toker'in Ziraat Mühendisi olan babası Hüseyin Toker işin peşini bırakmadı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcunun ailesiyle birlikte kazayı yargıya taşıyan baba Toker, açılan davanın, kazayı yapan şoför Kerem Başol'un da aynı kazada hayatını kaybetmesi ve diğer yolcuların da koltuklardaki emniyet kemerlerini bağlamadıkları için tali suçlu oldukları gerekçesiyle reddedilmesiyle bir kez daha yıkıldı.

Hüseyin Toker, bu kez otobüs firmasının kazada ihmalinin bulunduğunun araştırılmasını istedi ama bu itiraz da ilgili mahkemece bir kez daha reddedildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Hüseyin Toker ve aynı kazada hayatını kaybedenlerin yakınları şimdi bu mahkemeden çıkacak kararı adeta dört gözle bekliyor.