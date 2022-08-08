15 kişi hayatını kaybetmişti...Ölenler suçlu ilan edildi!

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl 8 Ağustos tarihinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken virajı alamayarak takla atan otobüste hayatını kaybeden 15 yolcudan biri olan Tıp Fakültesi Öğrencisi Bilge Toker'in babası, bir yıldır adaletin tecelli etmesini bekliyor.
Geçtiğimiz yıl Zonguldak'tan İzmir'e doğru seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki 41 EF 283 plakalı otobüs, Balıkesir-Edremit karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında virajı alamayarak takla atıp boş araziye yuvarlanmış ve 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker de yaşamını yitirmişti.