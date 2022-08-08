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Haberler Balıkesir Balıkesir'in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Balıkesir'in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Kuzey Ege'nin önemli tatil noktalarından Balıkesir'in Avşa Adası bu yaz yine binlerce turiste ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 3 bin 173 nüfusa sahip adada 180 bin kişi tatil yapıyor. Kalacak yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda konaklarken adanın su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüşmesi ile sağlanıyor.

DHA

08.08.2022, 13:25

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 3 bin 173 nüfuslu Avşa Adası yaz sezonunda dolup, taştı. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayan tatilciler, kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yoğunluk nedeniyle arıtılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu belirten Aksoy, son yılların en kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, yaz tatilinde yoğun ilgi görüyor. 3 bin 173 kişinin yaşadığı Avşa'da, şu an 180 bin kişi tatil yapıyor. Ek deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin düzenlendiği Avşa'da, tüm otel ve pansiyonlar da doldu.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Tam kapasiteye ulaşılan adada; yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılanıyor.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

'BOŞ PANSİYONUMUZ YA DA OTELİMİZ YOK'
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı. Aksoy, yoğunluk nedeniyle artırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Avşa, Marmara, Ekinlik adalarında bayram yoğunluğunu aratmayan bir kalabalık olduğuna değinen Aksoy, "Esnafımızın yüzü gülüyor. Avşa Adamızın nüfusu şu anda yaklaşık 180 bin civarında. Adalarımızda boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok. Gelenler turistler, akşamları plajlarımızda, şezlongların üzerinde konaklıyor.

Balıkesir’in Avşa Adası 180 bin nüfusa çıktı! Tatilciler kalacak yer bulamadı

Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler, en üst seviyede. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Adalarımızdaki en büyük sorun; su problemi. Ancak Avşa Adası'ndaki denizden arıtma tesisimizle kesintiye uğramadan su ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

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