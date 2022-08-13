Balıkesir'de kazı çalışmalarına devam! 549 mezar bulundu

Nekropol alanında 549 mezarın açığa çıkarıldığını ifade eden Polat, "İkinci çalışma alanımız ise şu an içinde bulunduğumuz nekropolis. Yine yamaç evi gibi çalışmaları da 2001 yılından beri devam etmekte. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 549 mezarı açığa çıkardık. Bunlar milattan önce sekizinci yüzyıldan başlayıp milattan sonra birinci yüzyıla kadar devam etmekte. Onun sonrasında bir boşluk var.

Milattan sonra dördüncü yüzyılda alan bu kez kentin endüstri alanına dönüşüyor ve mezarların üstüne cam atölyesi, şarap atölyesi gibi çeşitli mimarinin oturduğunu görüyoruz. Bu seneki çalışmalar yeni başladığı için daha henüz yoğun bir buluntu söz konusu değil. Ancak bir ure yani yakarak gömülmüş, kemikleri muhafaza eden bir kap; bunun yanı sıra da ne yazık ki geç Roma döneminde tahrip edildiğini anladığımız iki tane lahit açılmakta. Ama onların içerisinden çok fazla bir buluntu beklemiyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi Roma döneminde tahrip edilmiş" dedi.