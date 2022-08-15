Artık uzay ortamında gül yağı üretilebilecek!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE Firması tarafından geliştirilen makine uzay ortamında düşük ısıda çok daha kaliteli gül yağı üretebilecek.

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma ile dünyanın en kaliteli gül yağlarını üretebilecek bir makineyi firma olarak geliştirdiklerini ifade etti.

Yapılan makinanın dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Durukan "Bu yapmış olduğumuz çalışma aslında dünyada bir ilktir. Yani bizim ülkemizde gül yağcılığı dünya lideridir. Gül yağı dünyada zaten üç yerde çıkmaktadır. Türkiye'de, Isparta'da. Bulgaristan'da ve İran'da. Bunun on tonu Türkiye'de, 5 tonu Bulgar'da, 5 tonu da İran'da üretilmektedir. "dedi.

Geliştirilen makine ile uzay ortamında üretim yapıldığının altını çizen Durukan "Fakat gül yağlarımızı daha kaliteli elde edebilmek için uzay ortamında çalışan bir cihaz üretildi. Bu aslında cihazın kendisi burada ama içi uzay ortamında. Yalnız uçucu distilasyon dediğimiz ama yirmi beş - otuz derecede gül yağları elde edilen bir sistem. Normalinde gül yağları, yüksek ısı gerektirmekte. Yani 70-80 arasında ısı elde ediliyor. Bu yapmış olduğumuz uzay ortamında çalıştığı için çok düşük sıcaklıklarda yani 25-30 derecede bile gül yağını alabiliyorsunuz. Böylelikle gül yağı ve gül suları daha kaliteli elde ediliyor."dedi.

Gül yağının yanı sıra uçucu yağ ihtiva eden bitkilerinde yağ üretiminde çalışabileceğini ifade eden Faruk Durukan "Sadece gül yağı olarak değil kekik, lavanta gibi birçok üretilen uçucu yağları daha kaliteli elde etme amacıyla yapıldı. Bu çalışma dünyada teknoloji liderliğine soyunmak, daha kaliteli yağlar elde etmek amacıyla yapılan bir çalışma. "diye konuştu. Üretilen makinaya çalışma arkadaşının ismini veren Durukan "Burada da bize çok emeği geçen Profesör Doktor Gülen Tümen'in adını verdim. Hocanın bizde çok emeği vardı. Bu cihazımıza onun adını verdik." diye konuştu.