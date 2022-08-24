  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti! Memleketi yasa boğuldu

Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti! Memleketi yasa boğuldu

Hayırsever iş insanı ve eşi talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Balıkesir’de meydana gelen kazada, sevilen çiftin ölümü memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesini yasa boğdu.

24.08.2022, 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 11:11

Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti! Memleketi yasa boğuldu

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde, Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları M.Ç. (8) ile H.E.Ç. (3)'de yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden Mustafa Çekiç'in Eskişehir Ticaret Odası Meclis Divan Katibi olduğu ve geçtiğimiz yıllarda babası Hasan Çekiç adına Emirdağ ilçesinde ortaokul yaptırdığı belirtildi. Karı koca çiftin cenazelerinin Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA