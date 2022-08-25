  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu! Öyle bir yere saklamışlar ki...

Balıkesir'de kaçak alkol operasyonu! Öyle bir yere saklamışlar ki...

Balıkesir'de emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir tahıl deposunda 2 palet etil alkol ele geçirildi. 1980 litre etil alkol ve 260 paket anason muhafazaya alındırken operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA

25.08.2022, 16:32

Balıkesir’de kaçak alkol operasyonu! Öyle bir yere saklamışlar ki...

Balıkesir'de, sahte içki üretimine yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, sahte içki ürettikleri öne sürülen zanlılara ait tahıl deposuna baskın yaptı.

Ekipler, depoda yaptıkları aramada, arpa yığınının içine gizlenmiş 165 koli buldu.

Kolinin içindeki 1980 litre etil alkol ve 260 paket anason muhafazaya alındı. Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu kaçakçılığından aranan şahıs kumar operasyonunda yakalandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA