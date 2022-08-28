Dünyanın ilk ve tek halı şenliği Sındırgı’da

Balıkesir Sındırgı'nın AK Partili Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Yeni Asır'ı ziyaret ederek hayata geçirilen ve planlanan projelerini anlattı. Sındırgı'nın ekonomisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Yavaş, dünyada ilk ve tek halı şenliği olan ve bu sene 1-4 Eylül tarihleri arasında 22'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği" hakkında bilgi verdi.



"HAYAL ETMEYİ ÖĞRETTİK"

YENİ Asır'a gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı'da belediyeciliğin başarısının en temel nedeninin inanç olduğunu dile getirdi. Yavaş, "İnsana moral verici şeylerin sayısını arttırmak gerekiyor. İnsanlar o işin olacağına öncelikle inanmalı. Siz bunu yaptığınız anda insanlarda bir hava oluşuyor ve inancı artıyor. Şehirlerde aynı canlılar gibi. Siz şehirlere inanç verirseniz, bir şehrin büyüyeceğine ikna ederseniz -ki projelerinizle bunun altını doldurmanız gerekiyor- herkes inanmaya başlıyor. Bunu hayal etmesi gerekiyor ve biz bunu öğrettik" ifadelerini kullandı. BALIKESİR'DE strateji birimi olan tek ilçenin Sındırgı olduğunu dile getiren Yavaş, "Üç yıldan beri 20 milyon liraya yakın bağış aldım. Bunu başarmamızın nedeni şu; strateji birimi diye bir birimim var. Bu birimin görevi proje üretmek. Avusturalya Büyük Elçiliği'nden bile destek aldık. Balıkesir ilçeleri içerisinde strateji birimi olan tek ilçe biziz. Bizim şu anda 20 yıl sonra uygulanabilecek projelerimiz var" diye konuştu.

YAĞCIBEDİR ŞENLİĞİ DOLU DOLU GEÇECEK

Dört gün sürecek şenliğin her günü ayrı bir tema üzerine kurulacak. Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Kurtuluş kutlamalarını da kapsayan Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği'nin ilk gününün teması Kuva-yi Milliye günü olarak belirlendi. Yöresel seyirlik oyunları ve el sanatları atölye çalışmalarının ön planda yer alacağı ikinci günde Sındırgılı yöresel sanatçılar sahne alacak. 3 Eylül Sındırgı'nın Düşman işgalinden Kurtuluşu'nun 100. yılı münasebetiyle üçüncü gün teması Kurtuluş Günü olarak belirlendi. Son gün ise, "Gastronomi Günü" ile yöresel yemekler ve doğal ürünlerin sergilenecek.