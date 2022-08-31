Ayvalık'ta ağustos ayında başlayan turizm hareketliliği sonbaharda da sürecek!

Ağustos ayında yaşadıkları yoğunluğun sürmesini temenni eden Ergin, şunları kaydetti: "Sezonun yoğun geçmesi ilçe ekonomisi için önemli. Bu hareketliliğe ilçe halkı olarak ihtiyacımız var. Tabii ki ilçemizde işlerin iyi olması bizleri de sevindiriyor. Zira ilçemizdeki turizmcilerimizin ve işletmecilerimizin kendilerine göre planları programları, borçları var. Çarklarını çevirebilmeleri için bir beklenti içindeydiler. Bu beklentinin yakalanmış olmasından memnunluk duyarız. Bu hareketlilik şehrimize ekonomik anlamda bir rahatlık katacaktır."

"EKİM VE KASIM AYLARI İÇİN REZERVASYON YAPTIRANLAR VAR"

Ergin, iç turizmde bu seviyeyi yakalamalarında ulaşımın önemli bir etkisinin olduğunu vurguladı. Bunun ilçe için çok ciddi bir avantaj sağladığını dile getiren Ergin, "Ayvalık, ulaşılabilir bir şehir oldu. İstanbul ve Bursa gibi metropol kentlere ciddi anlamda bir yakınlaşma söz konusu. Bugün 3-3,5 saatte İstanbul'a gidebiliyorsunuz ya da İstanbul'dan buraya gelinebiliyor. Özellikle kışın bile hafta sonları bir hareketlilik oluyor." dedi.