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Haberler Balıkesir Tarihi eser kaçakçılarına iş üstünde şok baskın! 4 gözaltı!

Tarihi eser kaçakçılarına iş üstünde şok baskın! 4 gözaltı!

Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri alarma geçti. Çalışmaların sürdüğü esnada şüpheli gördükleri bir aracı durduran ekipler, araçta birçok farklı çalıntı tarihi eseri ele geçirdi. Kaçakçılar gözaltına alınırken hakarında adli işlem başlatıldı.

AA

02.09.2022, 10:44

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına iş üstünde şok baskın! 4 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı.

Tarihi eser kaçakçılarına iş üstünde şok baskın! 4 gözaltı!

Ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli 8 kitap, İbranice yazılı dini motifli bir parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılarına iş üstünde şok baskın! 4 gözaltı!

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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