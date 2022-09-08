  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de yapılan aramalar sonucunda 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi!

Balıkesir'de yapılan aramalar sonucunda 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi.

İHA

08.09.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 11:43

Balıkesir’de yapılan aramalar sonucunda 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmada, yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi. Yapılan çalışmada bir kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA