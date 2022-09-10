Çiftlikte vahşet: 2 köpeği katlettiler

BALIKESIR'IN Burhaniye ilçesinde kimliği belirsiz şüpheliler, Veteriner Hekim Yekta Ünsal'ın (63) çiftliğine girip, anne ve yavru köpeği tüfekle vurup öldürdü. Çiftlikte bulunan diğer 2 köpeğe de zehirli mama bırakıp kaçtılar.

İzmir'de yaşayan ve olaydan habersiz bir şekilde 2 gün sonra çiftliğine giden Ünsal köpeklerini göremeyince vahşeti güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden izledi. Zehirlenen iki köpeğine hemen tıbbi müdahalede bulunan Ünsal, ardından jandarmaya giderek vicdansız saldırganlardan şikayetçi oldu. Jandarmanın konuyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SUAT SALGIN