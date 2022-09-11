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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkutan görüntü! Seviye yüzde 10'un altına düştü

Balıkesir'de korkutan görüntü! Seviye yüzde 10'un altına düştü

Balıkesir'de bulunan ve çiftçilerin tarım alanları için kullanılan Çaygören Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'un altına düştü. Düşüş sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), balıkların korunması için barajın sulamaya kapatılacağını duyurdu.

DHA

11.09.2022, 12:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022, 12:35

Balıkesir’de korkutan görüntü! Seviye yüzde 10’un altına düştü

Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ilçeleri ve çevresinde tarım alanlarının sulanması amacıyla kullanılan Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altına düştü. Düşüş sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), balıkların korunması için barajın sulamaya kapatılacağını duyurdu.

Karar, Balıkesir Sulama Birliği'nce barajdan su kullanan çiftçilere de bildirildi. Çiftçilere gönderilen yazıda, "Çaygören Barajı'nda su seviyesi minimum işletme hacmine düşmüş bulunmakta olup, baraj rezervuarındaki canlı yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak bugün saat 23.00 itibariyle baraj DSİ tarafından tarımsal sulamaya kapatılacaktır" denildi.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çaygören Mahallesi muhtarı Birol Keskin de barajdaki balıkların yaşaması için sulamanın durdurulmasının şart olduğunu söyledi.

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