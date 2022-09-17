  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Balıkesir'de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçesinde meralık alanda çıkan yangın panik yarattı. Koyunların bulunduğu sayanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyüp geniş alanlara yayıldı. İtfaiye ekiplerinin, helikopter ve su tankerleriyle müdahale ettiği yangın kısa zamanda kontrol altına alındı.

İHA

17.09.2022, 15:36

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koyun sayasında başlayan yangın meralık alanda devam etti. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Balıkesir’de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Bandırma ilçesinde koyunların bulunduğu sayada çıkan yangın rüzgarında etkisiyle Edincik mahallesi ile Bandırma son kurşun heykelinin olduğu bölgede devam etti.

Balıkesir’de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Meralık yangınına kısa surede müdahale edilirken, aynı anda Bandırma'nın kurtuluş yıl dönümü kutlamaların olduğu alanda vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlediler.

Balıkesir’de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Bandırma itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yardımlarıyla yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir’de meralık alan yandı! Korku dolu anları kamerada!

Bandırma Belediyesine ait su tankerleri de takviye destekte bulunarak yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA