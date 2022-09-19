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Balıkesir'den vefalı hareket! Gaziler unutulmadı!

Balıkesir'de gaziler unutulmadı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör'ün katılımıyla gerçekleşti.

İHA

19.09.2022, 11:08

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Balıkesir’den vefalı hareket! Gaziler unutulmadı!

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Balıkesir’den vefalı hareket! Gaziler unutulmadı!

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen Necip Şengör, konuşma gerçekleşti.

Balıkesir’den vefalı hareket! Gaziler unutulmadı!

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Arif Can ve iki öğrencinin şiirler okumasının ardından Bandırma Kaymakamı Aksakal ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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