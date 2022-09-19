Balıkesir’den vefalı hareket! Gaziler unutulmadı!

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından çelenklerin bırakılmasıyla başladı.