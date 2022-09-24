Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre, Edremit 723 Sokak No:8 Kuzey Ada Evlerinde meydana gelen olayda; Daire 1 de ikamet eden E.O. isimli şahıs ile Daire 2 de ikamet eden M.Z. Bilier (57). ve oğlu D.B. Bilier (17) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.