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Haberler Balıkesir Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, Kuzey Ada Evleri Daire 1'de ikamet eden E.O. ile Daire 2'de ikamet eden baba M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar bıçaklarını çıkardı. Kavganın sonucunda 3 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba M.Z. Bilier ve oğlu D.B. Bilier'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

24.09.2022, 11:40

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba oğul hayatını kaybetti.

Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre, Edremit 723 Sokak No:8 Kuzey Ada Evlerinde meydana gelen olayda; Daire 1 de ikamet eden E.O. isimli şahıs ile Daire 2 de ikamet eden M.Z. Bilier (57). ve oğlu D.B. Bilier (17) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada üç kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle 3 kişinin durumunun ağır olduğu görüldü ve olay yerine ambulans çağırıdı.

Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Yaralılan 112 ambulansları ile Körfez ve Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.Z.Bilier ve D.B.Bilier kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti, E.O.'nin ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

Komşu kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan baba-oğul feci şekilde can verdi!

Olay yerinde yapılan incelemeler olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 bıcağa el konuldu. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayda yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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