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Haberler Balıkesir 750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi

750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi

25.9.2022

750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin "Denize Nefes" isimli denetimlerinde 750 kg deniz patlıcanı ele geçirildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Denize Nefes" adını taşıyan uygulama dahilinde yapılan denetimlerde Ayvalık Limanı'na kayıtlı teknenin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

YASA DIŞI AVCILIKLA MÜCADELE
HEMEN harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuval içerisinde toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu. Yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, ele geçirdikleri canlı deniz patlıcanlarını da denize dökerek, doğal yaşam alanlarına gönderdi. Kuzey Ege'nin Çanakkale, Edremit Körfezi, Ayvalık ve Dikili açıklarında gerçekleştirilen "Denize Nefes" operasyonlarının tüm hızıyla süreceği ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla mücadele edileceği öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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