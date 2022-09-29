Dikkat! Dokunan yanar... Koparmanın cezası 109 bin lira

Haziran ve ekim aylarında çiçek açan kum zambaklarının kendi ortamları dışında yaşayamayacağına değinen Prof. Dr. Satıl, "Haziran ve ekim aylarında çiçek açan kum zambakları, hem görünümü hem o güzel kokusu nedeniyle insanların da dikkatini çekiyor. Haliyle insanlar bunları toplayıp saksılara dikme veya bahçelerine yetiştirmek gibi bir duruma da dönebiliyorlar. Oysa bu bitkiler kumul alanlarda yaşayabilir. Bunun dışında saksıda veya bahçede yetişmesi imkansızdır.