Yıllarca şifa dağıtan doktor son nefesinde de umut oldu

Balıkesir Bandırma'da diş hekimi olan Kemal Terzioğlu (66), İnönü Caddesi üzerinde bulunan muayenehanesine gitmek üzere yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Kemal Terzioğlu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınsa da, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN İZİN ALINDI

3 Ekim günü iş yeri önünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Terzioğlu'nun organları, ailesinin rızasıyla bağışlandı. Diş hekimi Terzioğlu'nun organları başka hayatlara umut oldu. Korneası Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleriyse Acıbadem Bursa Hastanesindeki hastalara nakledildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: Sağlık camiamızda uzun yıllardır çalışan, Kemal Terzioğlu'nun vefatı sonrasında, durumu ailesine bildirdik ve organ bağışı konusunu kabul ettiler. Kemal Terzioğlu, son nefesinde de insanlara can buldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa. Birçok insanımızın organ ihtiyacı var. Bizler de bunun için buradayız.

SUAT SALGIN