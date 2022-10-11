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Haberler Balıkesir 200 yıl hapis cezası olan insan kaçakçısına baskın

200 yıl hapis cezası olan insan kaçakçısına baskın

11.10.2022

200 yıl hapis cezası olan insan kaçakçısına baskın

BALIKESIR Ayvalık'ta 2019 yılında 8 mültecinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasının şüphelisi Hüseyin Serttaş (27), eşi ve çocuğunu görmeye gittiği evinde jandarma tarafından yakalandı. Hakkında toplam 200 yıl hapis cezası bulunan Serttaş, Burhaniye cezaevine gönderildi. Ayvalık'tan Midilli Adası'na kaçak yolla gitmeye çalışan 16 Afganistan mültecinin bulunduğu tekne, 2019 Mayıs'ında Ayvalık'a bağlı Güneş Adası yakınlarında alabora oldu. Kaçaklardan 3'ü çocuk 8 kişi öldü. JFirari şüpheli Serttaş hakkında mahkeme 8 kez 25 yıl hapis olmak üzere 200 yıl hapis cezası kararı verdi.

SUAT SALGIN

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