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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! İnsanları 166 bin liralık zehirlemişler!

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! İnsanları 166 bin liralık zehirlemişler!

Balıkesir'e bağlı Karesi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 166 bin 130 lira ele geçerildi.

İHA

12.10.2022, 09:10

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu! İnsanları 166 bin liralık zehirlemişler!

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ilçesinde 5 şüpheli şahsın ev ve araçlarında yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 166 bin 130 lira para ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere ait 2 adreste ve araçlarında yapılan aramalarda; 37 gram metamfetamin, 220 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 166 bin 130 lira para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs yakalandı.

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