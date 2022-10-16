Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün acı günü

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan polis memuru Hakan Duyar (46), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. İlçe halkı ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Duyar'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen resmi bir uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi. Evinde rahatsızlanarak ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 22 yıllık polis memuru Duyar, daha sonra Edremit'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Duyar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Duyar'ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere Ayvalık'ı yasa boğdu. Güler yüzü ve yardımseverliğiyle ilçede 7'den 77'ye pek çok kişinin kalbinde taht kuran Trafik Polisi Hakan Duyar'ın cenazesi dün saat 11.00'de Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderildi. Hakan Duyar'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Eskişehir'in Nihalgazi ilçesi Bozaniç Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

SUAT SALGIN