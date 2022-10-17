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Haberler Balıkesir Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen kaza, Görkem Ölçerler idaresindeki motosikletin kum yığınına çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten uçan Ölçerler, kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta 2 kez kalbi duran genç, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

İHA

17.10.2022, 17:06

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletiyle kum yığınına çarpan genç ağır şekilde yaralandı.

Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Görkem Ölçerler, 4 gün önce 10 KJ 922 plakalı motosikleti ile gece Akçay'dan Ülkü yolu istikametini üzerinden evine dönerken, Altınkum Mahallesi Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu önünde doğalgaz çalışması yapılan yolda kum yığınına çarptı.

Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Ölçerler, motosikletten uçup kafasına darbe alması sonucu ağır yaralandı.

Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 kez kalbi duran genç, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Motosikletle kum yığınına çarptı! 2 kez kalbi durdu!

Görkem Ölçerler yoğun bakım servisine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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