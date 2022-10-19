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Haberler Balıkesir Balıkesir'de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Balıkesir'de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Balıkesir'de meydana gelen kaza, Eda Onak yönetimindeki otomobil ile Yalçın Balık idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması üzerine gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüste 7, otomobilde ise 2 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

19.10.2022, 16:05

Balıkesir'de şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Balıkesir’de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Eda Onak idaresindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil ile Yalçın Balık'ın kullandığı 10 M 00082 plakalı minibüs, Paşa Alanı Mahallesi 225. Sokak'ta çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Balıkesir’de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Kazada, sürücü Eda Onak ve yanındaki Nilsu Onak, minibüs şoförü Yalçın Balık ile yolcular Sena Aygül, Kadriye ve Barış Dilekli, Hayat Erdoğan, Nesrin Biçer, Mehmet Kultaş yaralandı.

Balıkesir’de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Yolda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Balıkesir’de can pazarı! Devrilen minibüste 9 yaralı!

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde, ayrı yönlerden gelen iki aracın çarpışması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.

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