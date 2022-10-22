Balıkesir'e "huzur" geldi! Aranan 72 kişi yakalandı!

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; 26 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.