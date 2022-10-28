Dünyanın gözü Balıkesir’deydi

110 ülkeden 200'ün üzerinde belediye başkanı, üst düzey yönetici ve Birleşmiş Milletler temsilcisi, Dünya Habitat Günü dolayısıyla Balıkesir'de toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Habitat Toplantısı'nda, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, insanların en temel hakkı olan barınma konusunda yaptıkları çalışmaları ve bu hakkın elde edilmesi konusunda yaşanan eksiklikleri gidermek için ürettikleri projeleri konuştu.



1996'DA DUYDUM

1996 yılında İstanbul'da şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığında gerçekleştirilen Habitat-2 Konferansı'nın kendisine; yaşadığı şehre, insana dair pek çok şeye dair bir farkındalık kazandırdığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Orada demiştim ki bu başkanla yol arkadaşlığı yapılır, ekibinde çalışılır. Allah bana Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Habitat'ın Balıkesir'de gerçekleşmesine vesile olan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sherif'e ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İYİLİK ADASI TÜRKİYE

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Konfederasyonu olarak geleneklerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü kültürel çoğulculuğun önemine inanıyoruz" dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve şehrimizin heyecanına ortak oluyorum. Ülkemizin dikkatini dünyaya ilan etmesi açısından zemin oluşturacağına inanıyorum" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde ve mazlum milletlere yapılması gereken yardımları yapmaya çalıştık. Mazlumların sesini dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'nin bir iyilik adası olduğu gerçeğini haykırmaya devam edeceğiz" dedi.





GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

Konuşmaların ardından Sıfır Atık Projesiyle dünyaya örnek olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın videolu mesajı izlendi. Emine Erdoğan, "Kentlerimizi herkese yer açan, adil yerleşim yerlerine dönüştürmeli ve bunu ortak misyon haline getirmeliyiz. Küresel bir harekete dönüştürdüğümüz 'Sıfır Atık' projesi, kentlerin dönüşümünde lokomotif bir güç olacaktır. Dünya Habitat Günü'nü kutluyorum. Birleşmiş Milletler Habitat'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum."