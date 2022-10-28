Yücel Yılmaz, Başkan Erdoğan’dan dördüncü ödülünü aldı

GENÇLİĞE yaptığı yatırımları sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4'üncü ödülünü aldı. Daha önce "Dünyayla Yarışan Şehirler", "Genç Dostu Şehirler", "Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması"nda ödül alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, son olarak yine "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temasıyla gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival"inde "Genç Belediye Ödülü"nü aldı.



GENÇLİĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Mobil Dijital Gençlik ve Spor TIR"ı projesiyle ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Başkan Yılmaz. "Tiyatrolarıyla, festivalleriyle, konserleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla gençlerimizin şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri imkânları sunmak için gençliğe yönelik yatırımlarımızı sürdürüyor" dedi.

GENÇ ODAKLI KENT VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ

Gençliğe yönelik hizmetlerin dördüncü kez ödüle değer görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz "Bu ödül Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız 4'üncü ödül oldu, gurur duyuyoruz. Genç odaklı kent vizyonumuz doğrultusunda desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.