AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Şehir Buluşmaları etkinliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada başörtüsü konusundaki anayasal düzenleme tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Hayati Yazıcı, "Biz Türkiye'yi ihya ederken boşluk bırakmadık. İşte onlardan bir tanesi de sosyal hayat, toplumsal hayattır. Muhalefet partisi çözülmüş soruna söz üretiyor. Biz de hodri meydan dedik. Hodri meydan öyle olmaz böyle olur. Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24'ncü madde, aile yapısıyla alakalı 41'nci maddede bir düzenleme olmak üzere iki maddede düzenlemeyi içeren çalışmamızı tamamladık. İnşallah bu düzenleme meclisten de geçer ve anayasal düzeyde mevzuatında yer alır" dedi.



'İDDİALAR TEMELSİZ'

Bakan Muş da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin kaynak sorunu olduğu yönündeki iddiasına cevap verdi. "Somut bilgiye dayanmayan ithamlarda bulunmak bir milletvekili kimliğine yakışmıyor" diyen Muş, "Hem Merkez Bankası hem bizim bakanlığımızın hem de TÜİK'in sitesinde Türkiye'nin ne satmış ne almış ne gelmiş ne gitmiş her şeyini çok şeffaf görebilirsiniz. Bunun haricindeki söylemlerin hiçbir karşılığı yoktur, temelsizdir. Bizim gündemimiz Türkiye'yi nasıl büyütürüz bununla ilgili"



■ SUAT SALGIN

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