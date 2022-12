Yanlış ilaç veren doktor FETÖ’den ceza almış!

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, gribal enfeksiyon şikayetiyle Ankara'da gittiği özel bir hastanenin acil servisinde nasıl ölümden döndüğünü anlattı. Vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile başkentteki özel bir hastaneye gittiğini söyleyen Ok, "Gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiğim özel bir hastanede doktor bana gribal rahatsızlıkla ilgisi bulunmayan, kalp ve solunum kaslarını durduran, yavaşlatan bir ilaç vermiş" dedi. Ok, bunun ameliyat öncesi yoğun bakıma girecek hastalara uygulanan bir ilaç olduğunu dile getirdi.

'ÖĞRENİNCE DEHŞETE DÜŞTÜM'

SÖZ konusu ilacın, kalp ve solunum kaslarını durdurduğunu, yavaşlattığını anlatan Ok, "Yürüyerek gittiğim hastanede kalbim ve solunumum durmuş. O anda eşim yanımda olmasa bugün hayatta değildim" diye konuştu. Eşi Nesrin Ok'un tepkisinin ardından uygulanan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü ifade eden İsmail Ok, "Eşimin çocuklarıma haber vermesinden sonra hekim olan oğlum bazı şeylerin doğru gitmediğini fark etmiş. Kendisine 'kesin sakat kalır ama beyinde ne kadar hasar olur onu bilemeyiz' denmiş. Ben de o sırada entübe edilmişim yani uyutulmuşum" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ Ok, Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu olduktan sonra 7 Ekim'de kendisine yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. "Oğlumun şüphelerinin haklı olduğu ortaya çıktı" diyen Ok, "Bu ilacın verildiğini hastane yönetimi de doktor da itiraf etti. Bana bu ilacı veren tıp profesörünün FETÖ'den daha önce 6 yıl 10 ay ceza aldığını öğrendim, haliyle dehşete düştüm. Bu kadar olay peşi sıra tesadüfen olur mu? Önce Allah, sonra eşim, daha sonra da oğlumun doktor olması ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın, devletimizin olaya el koyması sonucunda bugün hayattayım" dedi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TESEBBÜS

MİLLETVEKİLİ İsmail Ok, devletin titiz çalıştığını, bir profesör ve uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin kendisine verilen ilacın gribal bir hastalıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığını içeren rapor hazırladığını bildirdi. Savcılığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasını talep ettiği doktorun yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest kaldığını kaydeden İsmail Ok, "Hayatım boyunca Türkiye'ye, millete baş kaldıran adı ne olursa olsun hepsine karşı sözünü esirgemeyen biri olarak bu olay haliyle kafamda soru işaretleri oluşturuyor. İster istemez insanın aklına suikast şüphesi geliyor" ifadelerini kullandı.

