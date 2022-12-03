Tedavi olmayı bekleyen bebeğin rızkını çaldı! İnsanlığın öldüğü anlar kamerada!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastalığı sebebiyle tedavi olmayı bekleyen Fevziye bebek için lokantalara konulan 2 bağış kutusunu çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen U.A. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da SMA hastası Fevziye bebek için bir çok lokantaya konulan bağış kutuları şüpheli şahıs tarafından iki defa çalındı. U.A. (25) isimli şüphelinin müşteri olarak gelip sipariş verdiği ve paket yapılmasını istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kumbarayı çaldığı görüntüler de iki ayrı kamera açısından saniye saniye kaydedildi. Kumbarayı çaldığı anlarda lokantada yemek yiyen bir vatandaşın hırsızlığı gördüğü ve duyarsız kaldığı gözlerden kaçmazken, hırsız etrafa aldırış etmeden çaldığı kumbarayı montunun içerisine sokup kayıplara karıştı.

Ailenin kumbara hırsızlığının ardından şikayeti üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle gözaltına alınan U.A (25) sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.