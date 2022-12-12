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Haberler Balıkesir Belediye sitemini böyle dile getirdi: "Sözün bittiği yer"

Belediye sitemini böyle dile getirdi: "Sözün bittiği yer"

Balıkesir'de birkaç gündür sistematik bir şekilde çocuk parklarını ve vatandaşların kullanımına ayrılan alanları hedef alan tahribat karşısında Dursunbey Belediyesi tepkisini ortaya koydu. "Sözün bittiği yer" başlıklı sosyal medya paylaşımında sitemini dile getiren belediye, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığını da ayrıca duyurdu. Öte yandan, bu tür vandallık eylemlerine şahit olan vatandaşların ihbarda bulunmaları önemle rica edildi.

İHA

12.12.2022, 16:41

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

Balıkesir vandalların istilasına uğradı! Yakıp yıktılar!

Balıkesir Dursunbey Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan 'Sözün bittiği yer' başlıklı paylaşımda kamu mallarına verilen zarar fotoğraflarla kamuoyuna aktarıldı.

Balıkesir vandalların istilasına uğradı! Yakıp yıktılar!

Fotoğraflarda parklarda bulunan kamelyaların yerlerinden sökülerek varillerde yakıldığı görülürken, çocuk parklarında da kauçuk zemin üzerinde ateş yakıldığı görüldü.

Balıkesir vandalların istilasına uğradı! Yakıp yıktılar!

Çöp kovalarının betonları ile birlikte sökülerek dere içerisine atıldığı fotoğraflar tepkilere yol açtı. Belediye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Son günlerde sistematik bir şekilde, bazı vandallar tarafından çocuklarımızın oyun, vatandaşlarımızın ise ortak kullanım alanları bu hale getirildi.

Balıkesir vandalların istilasına uğradı! Yakıp yıktılar!

Hemşehrilerimiz ile paylaşmaktan esef duyduğumuz bu görüntülere vesile olanları kınıyoruz. Olayla ilgili hukuki süreç belediyemizce başlatılmıştır.

Balıkesir vandalların istilasına uğradı! Yakıp yıktılar!

Bu tür olaylara şahit olan vatandaşlarımızın, ivedilikle Alo 153 Zabıta hattımıza ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

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