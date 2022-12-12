Belediye sitemini böyle dile getirdi: "Sözün bittiği yer"

Çöp kovalarının betonları ile birlikte sökülerek dere içerisine atıldığı fotoğraflar tepkilere yol açtı. Belediye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Son günlerde sistematik bir şekilde, bazı vandallar tarafından çocuklarımızın oyun, vatandaşlarımızın ise ortak kullanım alanları bu hale getirildi.