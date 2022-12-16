Ejderha Çetesi’nin dehşet çiftliği

Balıkesir'de 18 yaşındaki genç kızı 'polis muhbirisin' diyerek kaçıran ve bir çiftlik evinde bir ay boyunca tecavüz ederek parmaklarını kesen işkenceci 'Ejderha Çetesi' polisin operasyonuyla yakalandı. Edremit ilçesinde esnafı korkutarak haraca bağlayan ve 'Ejderha Çetesi' olarak nam salan 14 kişilik şebeke ile liderini, dehşeti yaşayan G.A, çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.

Polis çete üyelerini yakalamasının ardından 6 genç kız ve Edremitli 9 esnaf da şikayetçi oldu. Çetenin genç kızları uyuşturucu ağına düşürdükten sonra kırsal bölgelerde bulunan pavyonlara sattıkları ortaya çıktı.

ESNAFIN KORKULU RÜYASI

Çete tarafından kaçırılıp bir ay boyunca tecavüz ve işkenceye maruz kalan G.A. serbest bırakıldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Ardından Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Grup liderinin Akçay'da yaşayan aslen Siverekli Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edilirken, onun talimatlarıyla hareket ettiği ileri sürülen örgüt üyelerinin, esnafları kaçırarak çiftlik evine götürdükleri, elektro şok cihazı ile işkence yaptıkları, acıya dayanamayan onlarca esnafın mağazalarını gruba devretmek zorunda kaldığı belirlendi.

Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, örgüt üyelerinin kaldığı Edremit Çıkrıkçı köyündeki çiftlik evine düzenledikleri baskında cephanelikle karşılaştı. Operasyonda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 Sentetik Ecza Hap, 6 tüfek, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Örgüt lideri Turanlı ve 14 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı.

YÜZLERİNİ GÖREMEDİ AMA...

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia eden G.A, operasyonda yakalanan çete lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti.

Genç kız ifadesinde, "Bir ay önce polis muhbiri olduğum iddiasıyla kaçırıldım. Çete üyeleri tarafından parmaklarım kesildi, dayak yedim ve tecavüze uğradım. Yediğim dayaklar nedeniyle günlerce tedavi gördüm" dediği öğrenildi.

Çete üyeleri dayak izlerinin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği, genç kızları uyuşturucu ağına düşürdükten sonra kırsal bölgelerde bulunan pavyonlara sattıkları ortaya çıktı. Çete lideri Turanlı ve 14 çete üyesi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN