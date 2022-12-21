Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

İki yıldır Uluabat Manyas gölünde yaptığı gözlemlerde, özellikle yoğun popülasyona sahip birçok balık türünün hastalık nedeniyle azaldığını, ekolojik beslenme zincirinin kırıldığını ve bu sebeple her iki gölde de kuşların ve diğer canlıların yaşamsal döngüsünün zorlaştığını tespit eden Çetin, su samurlarının da bundan etkilendiğini belirtti.