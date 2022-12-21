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Haberler Balıkesir Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

Balıkesir'in Manyas Kuş Cenneti'nde aç kalan su samuru, balıkçı teknelerinde dolanarak yem aradı. Nesli tükenmekte olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği-(IUCN) tarafından kırmızı liste altında tutulan su samuru, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Çetin'in kamerasına takıldı. Sevimli su samurunun yem arayışı anbean kaydedildi.

İHA

21.12.2022, 10:36

Balıkesir Manyas Kuş Cenneti'nde nesli tükenmek üzere olan bir su samuru balıkçı teknesinde görüntülendi.

Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği-(IUCN)tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde, Kırmızı Listede (Yakın tehdit) altında bulunan ve yayılış gösterdiği bütün ülkelerde koruma altında yer alan su samuru, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Çetin tarafından Manyas Kuş Cenneti Gölü'ne kenarı olan Bandırma Bereketli Köyü' nde görüntülendi.

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Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

İki yıldır Uluabat Manyas gölünde yaptığı gözlemlerde, özellikle yoğun popülasyona sahip birçok balık türünün hastalık nedeniyle azaldığını, ekolojik beslenme zincirinin kırıldığını ve bu sebeple her iki gölde de kuşların ve diğer canlıların yaşamsal döngüsünün zorlaştığını tespit eden Çetin, su samurlarının da bundan etkilendiğini belirtti.

Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada!

Ahmet Çetin, fırtınanın çok sert olduğu bir gün Bereketli Köyü'nde gözlemlerini sürdürürken; su samurunun beslenmek için bir süre balıkçı teknelerindeki ağlarda yiyecek aradığını ve daha sonra göl sularına dalarak gözden kaybolduğunu dile getirdi.

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