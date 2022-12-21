İşkenceci Rabia yakalandı

Sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis edilen çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın işkencelerine ve şiddetine maruz kalan esnafın ve tecavüze uğrayan bazı kadınların şikayeti sonucu tespit edilen ejderha çetesine yeni bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ejderha çetesinin ikinci önemli ismi olan "İşkenceci Rabia" olarak tanınan Rabia Dilruba Candaş kıskıvrak yakalandı.

ŞİDDETLE TEHDİT ETTİLER

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ejderha çetesi olarak bilinen bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle kaçırılan 18 yaşındaki G.A., cinsel istismar ve işkenceye uğradığı iddiasıyla polise ihbarda bulunmuş bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 16 çete üyesi ve Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerindeki çiftlik evi tespit edilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüphelinden çete lideri Mehmet Salih Turanlı, M.N.T., A.H.T., E.T., S.Y., M.F., Ç.D., E.D., E.B., U.K., C.E.A. ve M.Ş. gözaltına alınmıştı. C.E.G., M.B., F.Ç. ve Rabia Dilruba Candaş'a ise ulaşılamamıştı. 18 yaşındaki G.A.'ya Rabia Dilruba Candaş'ın baltayla, firari şüpheli M.B'nin ise hortumla saatlerce işkence yaptığı belirlenmişti. Evde alıkoyulan kızların da "İşkenceci Rabia" olarak tanınan çete üyesi kadın tarafından defalarca şiddete maruz kaldıkları ve pavyonlarda çalışmak için tehdit edildikleri belirlenmişti.

EVE BASKIN YAPILDI

Firari şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş'ın yeri Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Tuzcumurat Mahallesi'ndeki eve, polis tarafından baskın düzenlendi. Bu esnada 4. kattaki evde bulunan Rabia Dilruba Candaş'ın yanındaki F.E. balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Düşme sonucu beli kırılan F.E., polis tarafından çağırılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Evde bulunan ve kızlara işkenceyi bizzat yapan Rabia Dilruba Candaş, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan 3 çete üyesinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN