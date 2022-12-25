Hatalı basım parayı bulan midyeci: "Koleksiyoncuları bekliyorum, pazarlığa açığım."

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar midyecilik yapan Levent Dal, eline geçen hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor.

İlçenin Ören Mahallesi'nde midyecilik yaparak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Levent Dal, müşterilerden aldığı paraları sayarken, 50 liranın üzerinde sıfırın olmadığını görünce, 'acaba sahte mi' diye üzüldü. Bir bankaya gidince paranın gerçek olduğunu öğrenen Dal'ın üzüntüsü sevince döndü. 3 çocuk babası Levent Dal, parayı koleksiyon meraklılarına satmak istiyor.

23 yıldan beri midyecilik yaptığını anlatan Levent Dal, "Ben Burhaniye'nin Ören semtinde midye satmaktayım. Bundan 3 ay önce, yaz sezonunda 50 lira para verdiler. Ben de paralarımı sayarken, 50 liranın bir sıfırının eksik olduğunu gördüm. Ben bu parayı alıp bankaya gittim. Bankadaki memur arkadaş bana dedi ki, 'Bu paranın herhangi bir sıkıntısı yok.' Yani orijinal para diye teyit ettim. Koleksiyoncular tarafından alındığını, ilgi duyulduğunu söyleyince tabii biraz sevindim, mutlu oldum. Koleksiyoncuları bekliyorum. Pazarlığa açığım. Sonuçta, koleksiyon parası olması beni mutlu etti yani" dedi.