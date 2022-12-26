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Haberler Balıkesir Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sürat teknesiyle gezintiye çıkan çifte bir yunus balığı katıldı. Teknenin etrafında turlar atıp arada su yüzüne çıkan yunusun oyunları karşısında şakına dönen ikili, daha sonra sevimli balıkla yarışmaya başladı. O anlar, çiftin kamerasından işte böyle görüntülendi.

İHA

26.12.2022, 10:19

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, güzel havanın tadını küçük sürat teknsiyle denizde çıkarmak isteyen Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi Burhan Özlemiş'e sevimli bir yunus balığı eşlik etti.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Yeni Cunda Köprüsü'nün hizmete girmesiyle ortaya çıkan akıntı sonucunda hızla temizlenmeye başlayan Ayvalık Körfezinde, son yıllarda yunus balıkları sıklıkla görülmeye başlandı.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yakalanmasının ardından, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç haberlerin yayınlandığı Ayvalık'ta bu kez Özlemiş çifti sürat tekneleriyle yarışan sevimli bir yunusun görüntülerini çekti.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, ilçenin tanınmış esnaflarından eşi Burhan Özlemiş ile kendilerine ait küçük bir sürat teknesiyle güzel havanın Ayvalık Körfezi içerisinde tadını çıkarmak istedi.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Tavuk Adası yakınlarında teknenin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan yunusu fark eden Özlemiş çifti önce şaşırdı sonra da bu sevimli deniz canlısıyla yarışmaya başladı.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Teknenin etrafında turlar atan ve sık sık su yüzüne sıçrayıp, yeniden denize atlayarak Özlemiş çiftini adeta selamlayan yunusun sevimli halleri ise cep telefonuyla görüntülendi.

Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Denizde yaşadıkları anların görüntülerini kendisine ait sosyal medya sayfasında paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, sevimli deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta yaşam enerjisi saçtığını söyledi.

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