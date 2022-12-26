Kıyasıya rekabet! Yunus balığı sürat teknesiyle işte böyle yarıştı!

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yakalanmasının ardından, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç haberlerin yayınlandığı Ayvalık'ta bu kez Özlemiş çifti sürat tekneleriyle yarışan sevimli bir yunusun görüntülerini çekti.